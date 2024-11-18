Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур рассказал РИА «Новости» о жестоких пытках, которые применяли украинские спецслужбы. Он отметил, что многие бывшие пленники делились с ним своими ужасными воспоминаниями о жестоком обращении с ними.

«Я много наслышан от людей, которые были на той стороне в плену, и они рассказывали, что все проходили через пытки током, издевательством, утоплением, грубо говоря, подвешиванием на турнике, на определённых специальных крюках. И били, и издевались, как хотели. Это есть, да», — сказал Мазур.

С 2017 по 2018 год Мазур работал в СБУ, предлагая аналитическую поддержку, в том числе готовя отчёты о ситуации в ДНР. В октябре 2024 года ему был вынесен приговор по обвинению в шпионаже, на основании материалов, представленных УФСБ России.