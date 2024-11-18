Ток, утопление, крюки: Экс-сотрудник СБУ рассказал о пыточных на Украине
Экс-сотрудник СБУ: Украинские спецслужбы жестоко пытают пленных током
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур рассказал РИА «Новости» о жестоких пытках, которые применяли украинские спецслужбы. Он отметил, что многие бывшие пленники делились с ним своими ужасными воспоминаниями о жестоком обращении с ними.
«Я много наслышан от людей, которые были на той стороне в плену, и они рассказывали, что все проходили через пытки током, издевательством, утоплением, грубо говоря, подвешиванием на турнике, на определённых специальных крюках. И били, и издевались, как хотели. Это есть, да», — сказал Мазур.
С 2017 по 2018 год Мазур работал в СБУ, предлагая аналитическую поддержку, в том числе готовя отчёты о ситуации в ДНР. В октябре 2024 года ему был вынесен приговор по обвинению в шпионаже, на основании материалов, представленных УФСБ России.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что в Посольство США будут переданы документы, в которых содержится информация о концлагере для оппозиционеров, созданном СБУ в Киеве в 2022 году. Со слов нардепа, в период с февраля по ноябрь 2022 года на территории Незалежной функционировал концлагерь СБУ, через который пришлось пройти более 300 человек.
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