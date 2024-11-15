В Посольство США будут переданы документы, в которых содержится информация о концлагере для оппозиционеров, созданном СБУ в Киеве в 2022 году. Об этом заявляет депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Дал команду передать все документы о концлагере, действовавшем в СБУ за деньги американских налогоплательщиков, в посольство США на Украине», — написал он в телеграм-канале.

Со слов нардепа, в период с февраля по ноябрь 2022 года на территории Незалежной функционировал концлагерь СБУ, через который пришлось пройти более 300 человек. При том доставляли туда «неудобных» людей «непроцессуальными способами». Дубинский также отметил, что имеет на руках показания свидетелей, прошедших через концентрационный лагерь, спонсорством которого, в том числе, занималась администрация 46-го президента США Джо Байдена.

«[В концлагере] под пытками получали показания на ныне избранного президента США Дональда Трампа в целях последующей дискредитации и вмешательства во внутреннюю политику США», — добавил парламентарий.