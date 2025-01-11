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11 января, 18:31

ВС РФ уничтожили боевиков «Азова»* при освобождении села Шевченко в ДНР

Российские бойцы ликвидировали боевиков националистического батальона ВСУ «Азов»* в ходе освобождения села Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал замкомвзвода штурмовой роты 3-го батальона 74-й бригады 41-армии Василий Бураков.

«Среди наёмников нам попадались бойцы батальона «Азов»* и штурмового батальона «Скала». Несмотря на их опыт, как говорят, что это элитные подразделения, мы дали им хороший бой — враг был повержен. Кто успел убежать — это их была прерогатива, а кто не успел — мы встретили бой достойно: показали, где у нас зубы и как мы зачищаем»,цитирует военнослужащего РИА «Новости».

Российским подразделениям удалось зачистить два дома, где расположились силы противника численностью до 16 человек. Приятный бонус: они получили в своё распоряжение рацию ВСУ. Бойцы начали прослушивать вражеский эфир и благодаря этому узнали о планах украинцев подтянуть к обороняемым позициям резервы. ВСУ присылали небольшие группы десанта человек по шесть, но наши военнослужащие смогли вычислить пункт отправки и навели туда тяжёлую артиллерию, из-за чего накат противника с ходу не задался.

Собеседник агентства уточнил, что украинские военные отступали малыми группами и преимущественно ночью. При этом в ходе штурма села выяснилось, что в подвалах прятались гражданские — большая часть из них уже пожилые. На вопрос о том, почему они не эвакуировались до начала боёв, те ответили, что не хотели бросать свои дома, а Украине они не нужны.

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Напомним, 11 января в МО сообщили, что группировка войск «Центр» ВС РФ освободила населённый пункт Шевченко в ДНР. Глава ведомства Андрей Белоусов поздравил командиров и бойцов 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады с победой, подчеркнув их героизм при выполнении боевой задачи. Позже появилось видео с водружением российского триколора над перешедшим под контроль Армии России населённым пунктом.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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