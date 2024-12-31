В ООН рассказали, как украинские дроны добивают раненых российских военных
Доклад ООН: Дроны ВСУ добивают раненых военных ВС РФ
В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рассказали о военных преступлениях киевского режима. Так, некоторые российские солдаты, которые получили ранения на поле боя, были убиты FPV-беспилотниками ВСУ.
Уточняется, что с сентября по ноябрь 2024 года УВКПЧ подтвердило четыре зафиксированных на видео подобных случая. Украинские беспилотники атаковали и убили трёх российских военнослужащих и одного украинского военного, получившего серьёзное ранение.
«На видеозаписи одного из инцидентов, сделанной с помощью беспилотника, видно, как тяжело раненный российский военнослужащий лежит на земле без оружия в руках, когда беспилотник FPV нацеливается на него и убивает», — написано в документе.
Нападение на тяжело раненных является серьёзным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением. Выведенным из строя считается солдат, потерявший сознание или раненный, неспособный защитить себя, при условии, что он воздерживается от любых враждебных действий.
В ООН не уточнили, кто понесёт наказание за атаки украинских беспилотников.
Ранее в ООН раскрыли тотальные пытки ВСУ по отношению к российским пленным. Отмечается, что 24 из 25 опрошенных российских военнопленных сообщили, что к ним применяли пытки. Кроме того, 14 бойцов заявили, что подвергались сексуальному насилию.
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