Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 декабря, 16:21

В ООН рассказали, как украинские дроны добивают раненых российских военных

Доклад ООН: Дроны ВСУ добивают раненых военных ВС РФ

В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рассказали о военных преступлениях киевского режима. Так, некоторые российские солдаты, которые получили ранения на поле боя, были убиты FPV-беспилотниками ВСУ.

Уточняется, что с сентября по ноябрь 2024 года УВКПЧ подтвердило четыре зафиксированных на видео подобных случая. Украинские беспилотники атаковали и убили трёх российских военнослужащих и одного украинского военного, получившего серьёзное ранение.

«На видеозаписи одного из инцидентов, сделанной с помощью беспилотника, видно, как тяжело раненный российский военнослужащий лежит на земле без оружия в руках, когда беспилотник FPV нацеливается на него и убивает», — написано в документе.

Нападение на тяжело раненных является серьёзным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением. Выведенным из строя считается солдат, потерявший сознание или раненный, неспособный защитить себя, при условии, что он воздерживается от любых враждебных действий.

В ООН не уточнили, кто понесёт наказание за атаки украинских беспилотников.

На Украине грозятся впервые пустить в ход рой дронов с «автопилотом»
На Украине грозятся впервые пустить в ход рой дронов с «автопилотом»

Ранее в ООН раскрыли тотальные пытки ВСУ по отношению к российским пленным. Отмечается, что 24 из 25 опрошенных российских военнопленных сообщили, что к ним применяли пытки. Кроме того, 14 бойцов заявили, что подвергались сексуальному насилию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ООН
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar