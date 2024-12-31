В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рассказали о военных преступлениях киевского режима. Так, некоторые российские солдаты, которые получили ранения на поле боя, были убиты FPV-беспилотниками ВСУ.

Уточняется, что с сентября по ноябрь 2024 года УВКПЧ подтвердило четыре зафиксированных на видео подобных случая. Украинские беспилотники атаковали и убили трёх российских военнослужащих и одного украинского военного, получившего серьёзное ранение.

«На видеозаписи одного из инцидентов, сделанной с помощью беспилотника, видно, как тяжело раненный российский военнослужащий лежит на земле без оружия в руках, когда беспилотник FPV нацеливается на него и убивает», — написано в документе.

Нападение на тяжело раненных является серьёзным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением. Выведенным из строя считается солдат, потерявший сознание или раненный, неспособный защитить себя, при условии, что он воздерживается от любых враждебных действий.

В ООН не уточнили, кто понесёт наказание за атаки украинских беспилотников.