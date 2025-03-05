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5 марта, 19:13

В Донецке почтили память комбата «Спарты» Владимира Жоги

В Донецке почтили память Героя России, комбата «Спарты» Владимира Жоги, погибшего 5 марта 2022 года в Волновахе. В честь годовщины траура в столице ДНР состоялась церемония возложения цветов к его памятнику. Светлую память воина почтил добрым словом его отец, полпред президента РФ в УрФО Артём Жога.

В Донецке почтили память Героя России Владимира Жоги. Видео © Telegram / ЖОГА

«5 марта 2022 года погиб мой сын Владимир, командир батальона «Спарта», герой ДНР, герой России, посмертно. Володя получил смертельное ранение, спасая мирных жителей Волновахи. Ради жизней других, он пошёл в числе первых вперед, на штурм. Как командир он не мог оставаться в тылу. Володя всегда был первым во всем и, конечно, в бою. <...> Володя погиб как воин, настоящий русский человек, отдав свою жизнь ради спасения других. Для всех нас ты — Герой, верный Сын Отечества»,написал он.

Жога добавил, что его сын никогда не стремился к военной карьере, но, когда в его дома пришла война, первым поднялся на бой с оружием в руках, потому что был честным, принципиальным и бесстрашным. Владимир начинал карьеру совершенно без опыта, но упорство позволило ему стать выдающимся профессионалом. Он учился у первого комбата «Спарты» Арсена Павлова (Мотороллы) и передал все свои знания и опыт бойцам батальона.

Артём Жога добавил, что именно на идее его сына был основан Республиканский центр бесплотных систем. Кроме того, в честь Владимира проходят спортивные соревнования и открываются учебные классы.

В пресс-службе Жоги предупредили о распространении дипфейков от его имени
В пресс-службе Жоги предупредили о распространении дипфейков от его имени

Ранее Артём Жога заявлял, что в недрах Свердловской и Челябинской областей России хранятся большие залежи редкоземельных металлов. Он подчеркнул, что эти минералы являются стратегическим запасом страны и должны оберегаться в её интересах.

Обложка ©

Telegram / ЖОГА

Юрий Лысенко
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