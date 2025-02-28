В пресс-службе Жоги предупредили о распространении дипфейков от его имени
В социальных сетях начали распространять сгенерированные нейросетью видео от имени полномочного представителя президента России по Уральскому федеральному округу Артёма Жоги. В одном из них он якобы рассказывает о проведении акции «Бремя героев», а во втором выступает за допуск Штатов к разработке российских редкоземельных месторождений. Все ролики — дипфейки, предупредили в пресс-службе полпреда.
«Я выступаю за то, чтобы США участвовали в разработке редкоземельных металлов и в России вообще, и в Донбассе в частности. Главное, что Донбасс освободили от Украины, а иностранные инвестиции, в том числе и американские, шли Донбассу только на пользу. Разве не за это мы воюем, чтобы Россия вышла из изоляции и снова стали возможными совместные американо-российские предприятия?» — заявляет в ролике «поддельный» Жога.
Стоит отметить, что Артём Жога действительно делал на днях заявление о российских полезных ископаемых. Однако речь шла о том, что в Свердловской и Челябинской областях находятся большие залежи редкоземельных металлов, которые необходимо сохранить в интересах России. Его слова никак не касались каких бы то ни было сделок с американцами.
ТАСС / URA.RU / Илья Московец