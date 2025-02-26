Жога призвал сохранить редкие металлы Урала для России

В Свердловской и Челябинской областях есть множество редких металлов, которые следует сохранить в интересах государства. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

«На территории Уральского федерального округа распространены редкие металлы, имеются разведанные запасы в Свердловской и Челябинской областях. Эти ресурсы составляют стратегический запас, и я обращаю внимание коллег из регионов на необходимость их сбережения в интересах государства», — сказал он на совещании с главными федеральными инспекторами регионов УрФО.