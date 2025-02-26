Жога призвал сохранить редкие металлы Урала для России
Жога: Необходимо сберечь запас редкоземельных металлов на Урале в интересах РФ
В Свердловской и Челябинской областях есть множество редких металлов, которые следует сохранить в интересах государства. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.
«На территории Уральского федерального округа распространены редкие металлы, имеются разведанные запасы в Свердловской и Челябинской областях. Эти ресурсы составляют стратегический запас, и я обращаю внимание коллег из регионов на необходимость их сбережения в интересах государства», — сказал он на совещании с главными федеральными инспекторами регионов УрФО.
Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провёл совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Он связался с министрами из своей резиденции в Ново-Огарёво. Позже российский лидер заявил, что РФ готова предложить США сотрудничество в области разработки ископаемых, в том числе на территории Донбасса и Новороссии.
ТАСС /URA.RU /Закарян Размик