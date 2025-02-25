Владимир Зеленский предстанет перед большим судом, где его покарают за геноцид русского населения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Жога. Он также подчеркнул, что все преступления, которые совершались киевским режимом, будут вскрыты.

«Я думал раньше, его [Зеленского] просто ликвидируют, но сейчас я смотрю, скорее всего, по моим ощущениям, будет большой суд с обвинением, вскрытием всех преступлений, также воровством тех денег, которые Запад передавал Украине. Вскроются многие преступления, которые совершались на территории Украины <...> Обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, разрушения, убийства, пытки», — заявил Жога в эфире «Соловьёв Live».

Также Жога отметил, что у США сменилось отношение к России и конфликту на Украине, Белый дом винит в произошедшем Зеленского. Кроме того, западные страны больше не могут финансировать ВСУ, они выдохлись, уверен полпред.