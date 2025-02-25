«Полезный идиот»: Военкор Коц объяснил, почему не ликвидируют Зеленского
Военкор Коц: Зеленского не ликвидируют, потому что он не сыграл роль до конца
Россия не атакует Банковую улицу в Киеве, что позволяет Владимиру Зеленскому оставаться в живых, исключительно из-за выгодности этой ситуации для Москвы. Именно поэтому лидер киевского режима продолжает безнаказанно посещать зону СВО, заявил военкор Александр Коц в своём телеграм-канале.
Журналист отметил, что наиболее точно по этому вопросу высказался президент РФ Владимир Путин. По его словам, российская сторона, как ни странно, заинтересована в том, чтобы Зеленский оставался на своём посту и продолжал подрывать режим, против которого и ведётся конфликт.
«Есть такое понятие как полезный идиот. И Зеленский — как раз из таких. И свою роль он до конца ещё не сыграл. Потому и живой пока. И продолжает действовать, исходя из политической конъюнктуры вопреки военной логике», — уточнил военкор.
Коц также напомнил, что в 2006 году произошла похожая ситуация, когда в РФ была раскрыта сеть британских шпионов-дипломатов. Путина тогда спросили о возможной высылке этих шпионов, на что президент ответил, что это бессмысленно, так как «приедут другие, может быть, даже более умные». Подобным образом проявляется и сегодняшнее отношение к Зеленскому.
Тем временем на Украине неожиданно возникли противоречия по поводу вероятного будущего Владимира Зеленского. Напомним, накануне Рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского. За проголосовали 218 депутатов при необходимых 226. После этого парламент Украины предпринял ещё одну попытку и внёс в повестку дня новое постановление, касающееся легитимности Зеленского. Со второй попытки Рада таки его приняла.
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