Россия не атакует Банковую улицу в Киеве, что позволяет Владимиру Зеленскому оставаться в живых, исключительно из-за выгодности этой ситуации для Москвы. Именно поэтому лидер киевского режима продолжает безнаказанно посещать зону СВО, заявил военкор Александр Коц в своём телеграм-канале.

Журналист отметил, что наиболее точно по этому вопросу высказался президент РФ Владимир Путин. По его словам, российская сторона, как ни странно, заинтересована в том, чтобы Зеленский оставался на своём посту и продолжал подрывать режим, против которого и ведётся конфликт.

«Есть такое понятие как полезный идиот. И Зеленский — как раз из таких. И свою роль он до конца ещё не сыграл. Потому и живой пока. И продолжает действовать, исходя из политической конъюнктуры вопреки военной логике», — уточнил военкор.