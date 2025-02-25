С трибуны Рады прозвучал призыв к Зеленскому не идти на выборы
Нардеп Гончаренко* с трибуны Рады призвал Зеленского не идти на второй срок
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* с трибуны Верховной Рады призвал Владимира Зеленского не идти на второй срок. Об этом сам нардеп сообщил в соцсетях.
«Интересы Украины должны быть больше всего», — написал он.
Напомним, накануне Рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского. За проголосовали 218 депутатов при необходимых 226. После этого парламент Украины предпринял вторую попытку и внёс в повестку дня новое постановление, касающееся легитимности Зеленского. Со второй попытки Рада его приняла.
* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
Shutterstock/FOTODOM/Alessia Pierdomenico
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