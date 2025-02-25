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25 февраля, 09:31

Рада со второй попытки приняла заявление о продлении полномочий Зеленского

Верховная Рада Украины со второй попытки всё же приняла заявление в поддержку продления полномочий Владимира Зеленского и против его отставки.

На этот раз «за» проголосовали 268 депутатов.

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Напомним, накануне Рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского. За проголосовали 218 депутатов при необходимых 226. После этого парламент Украины предпринял вторую попытку и внёс в повестку дня новое постановление, касающееся легитимности Зеленского и «поддержки демократии» в стране.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Александра Вишнякова
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