Рада со второй попытки приняла заявление о продлении полномочий Зеленского
Верховная Рада Украины со второй попытки всё же приняла заявление в поддержку продления полномочий Владимира Зеленского и против его отставки.
На этот раз «за» проголосовали 268 депутатов.
Напомним, накануне Рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского. За проголосовали 218 депутатов при необходимых 226. После этого парламент Украины предпринял вторую попытку и внёс в повестку дня новое постановление, касающееся легитимности Зеленского и «поддержки демократии» в стране.
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