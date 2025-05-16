«Коммунисты России» призвали восстановить памятник Сталину в Дубне

Партия «Коммунисты России» планирует обратиться к губернатору Московской области Андрею Воробьёву с просьбой восстановить в Дубне ранее снесённый 37-метровый памятник Иосифу Сталину. Об этом рассказал председатель ЦК партии Сергей Малинкович.

Памятник Иосифу Сталину на канале имени Москвы. Фото © ИТАР-ТАСС / Наум Грановский

«Хотим обратиться к губернатору Московской области с просьбой найти средства в бюджете региона и в год 80-летия Победы восстановить памятник. Памятник не как коммунисту, а как Верховному главнокомандующему советского народа в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул собеседник издания «Абзац».

По его словам, уникальный памятник часто вспоминают историки краеведы и туристы. Политик считает снос скульптуры упущением со стороны минкультов России и Подмосковья. Он выразил надежду, что именно глава региона возьмёт на себя контроль за этим вопросом.

Памятник Сталину у входа в Канал имени Москвы со стороны Московского моря являлся частью скульптурной композиции с памятником Ленину. Воздвигнут в 1937 году. Скульптор — Серге Меркуров. В 1962 году был уничтожен. В парке искусств «Музеон» хранится его уменьшенная копия.