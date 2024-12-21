В Вологде установили памятник Иосифу Сталину
Открытие памятника Сталину Вологде. Обложка © Telegram / Филимонов LIVE
В Вологде установили памятник вождю СССР Иосифу Сталину. Было принято решение разместить постамент на территории дома-музея «Вологодская ссылка», где лидер жил в период с декабря 1911 года по февраль 1912-го. Об этом рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.
«Поддержали предложение регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации открыть памятник в столь примечательном месте областной столицы. Это шаг к трезвому, взвешенному отношению к нашему прошлому. Уважаешь историю — уважаешь себя», — пояснил чиновник, добавив, что Сталин оставил неизгладимый след в истории России.
Недавно в Екатеринбурге умер ветеран Великой Отечественной войны Жорж Токарев, который был последним живым охранником бывшего лидера СССР Иосифа Сталина. Последние годы Жорж Владимирович занимался наукой, а также активно участвовал в общественной и патриотической работе.