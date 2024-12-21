В Вологде установили памятник Иосифу Сталину

В Вологде установили памятник вождю СССР Иосифу Сталину. Было принято решение разместить постамент на территории дома-музея «Вологодская ссылка», где лидер жил в период с декабря 1911 года по февраль 1912-го. Об этом рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.

«Поддержали предложение регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации открыть памятник в столь примечательном месте областной столицы. Это шаг к трезвому, взвешенному отношению к нашему прошлому. Уважаешь историю — уважаешь себя», — пояснил чиновник, добавив, что Сталин оставил неизгладимый след в истории России.