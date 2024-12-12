Последний охранник Сталина умер в возрасте 100 лет
В Екатеринбурге умер последний из охранников Сталина – ветеран ВОВ Жорж Токарев
Жорж Токарев. Обложка © Telegram / Алексей Орлов
В Екатеринбурге ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Жорж Токарев, который был последним живым охранником бывшего лидера СССР Иосифа Сталина. Об этом сообщается в телеграм-канале главы города Алексея Орлова.
«На 101 году жизни не стало Жоржа Владимировича Токарева – ветерана ВОВ, Почётного гражданина Екатеринбурга этого года. Жорж Владимирович проходил службу в Кремлёвском полку, участвовал в Параде Победы в Москве в 1945 году. После демобилизации вернулся в Свердловск», — напомнил мэр.
Последние годы Жорж Владимирович занимался наукой, а также активно участвовал в общественной и патриотической работе. По словам мэра, жизненный опыт Токарева являет собой бесценный пример для молодого поколения, а его «ратная и трудовая деятельность олицетворяет собой бескорыстное и самоотверженное служение людям».
Ранее сообщалось, что на 90-м году ушёл из жизни академик Евгений Павлович Велихов, выдающийся исследователь в области термоядерного синтеза. Он также стал одним из ключевых инициаторов программы ITER — крупнейшего международного проекта по разработке термоядерной энергии. Велихов активно участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, занимая руководящие позиции. В период с 2010 по 2012 годы возглавлял Совет ITER.