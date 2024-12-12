Последний охранник Сталина умер в возрасте 100 лет

В Екатеринбурге ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Жорж Токарев, который был последним живым охранником бывшего лидера СССР Иосифа Сталина. Об этом сообщается в телеграм-канале главы города Алексея Орлова.

«На 101 году жизни не стало Жоржа Владимировича Токарева – ветерана ВОВ, Почётного гражданина Екатеринбурга этого года. Жорж Владимирович проходил службу в Кремлёвском полку, участвовал в Параде Победы в Москве в 1945 году. После демобилизации вернулся в Свердловск», — напомнил мэр.

Последние годы Жорж Владимирович занимался наукой, а также активно участвовал в общественной и патриотической работе. По словам мэра, жизненный опыт Токарева являет собой бесценный пример для молодого поколения, а его «ратная и трудовая деятельность олицетворяет собой бескорыстное и самоотверженное служение людям».