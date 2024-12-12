На 96-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Раиса Максимова

Народная артистка РСФСР Раиса Максимова скончалась 11 декабря в возрасте 95 лет. Трагичную новость сообщил «Рен-ТВ», ссылаясь на источники.

По данным телеканала, в день смерти актрисе несколько раз вызывали скорую помощь. Недавно она лечилась от пневмонии и сердечных заболеваний. Максимову выписали из больницы лишь 29 ноября.

Напомним, что любимица старшего поколения родилась 2 ноября 1929 года. За десятилетия творческой карьеры она опробовала себя в различных жанрах, но наибольшую известность Максимовой принесли роли в экранизации романа Достоевского «Идиот», драме «Вдовы» и сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований». Помимо съёмок в кино, она активно участвовала в театральных постановках в Московском Художественном театре имени А.П. Чехова.