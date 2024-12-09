Сыгравший в «Глухаре» актёр Олег Руденко-Травин умер в возрасте 67 лет

6 декабря мир потерял талантливого актёра театра и кино Олега Руденко-Травина. Об этом сообщил друг артиста Анатолий Баташев. Он оставил значительный след в отечественной культуре, участвуя в многочисленных театральных постановках и популярных телесериалах.

«Почил мой добрый, замечательный, необыкновенно талантливый друг — актёр театра и кино Олег Борисович Руденко-Травин. Он умер во время операции на сердце. Мечтой Олега было создать в Балашихе театр. Три месяца назад умерла Татьяна, его жена. Олег очень тосковал, и его большое чудесное сердце не выдержало. Вечная память Олегу и царствие небесное. Глубокие соболезнования семье», — написал Баташев в телеграм-канале.

Друг актёра отметил, что прощание и похороны пройдут в понедельник, 9 декабря. Олег Руденко-Травин родился в 1957 году. Его путь в искусство начался с обучения в Саратовском театральном училище имени Слонова, которое он успешно окончил в 1979 году, получив специальность актёра драматического театра. Его театральная карьера охватывала работу в таких учреждениях, как Саратовский театр драмы, Тюменский областной театр драмы и Московский государственный областной Театр кукол.

Кинодебют Олега состоялся в 1987 году в фильме «Мужские портреты» режиссёра Лонского. С тех пор он снялся более чем в пятидесяти проектах, включая такие популярные сериалы, как «Глухарь», «След», «Час Волкова», «Адвокат», «Карпов», «Розыск», «Эпидемия», «Метод» и «Гусар». Его роли запомнились зрителям глубиной и искренностью.

Олег Руденко-Травин был не только талантливым актёром, но и человеком, который вдохновлял своим трудолюбием и преданностью профессии. Его вклад в развитие театрального и кинематографического искусства будет долго оставаться в памяти поклонников и коллег.

Смерть Олега Руденко-Травина стала большой утратой для всех, кто знал и любил его творчество. Его наследие продолжит жить в сердцах зрителей и на экранах, оставляя неизгладимый след в истории отечественного искусства.