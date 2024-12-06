Актёр Леон Кемстач представил дебютный альбом «Дневник любви» из 12 песен

4 декабря в Москве прошло закрытое мероприятие, посвящённое презентации первого альбома молодого актёра и музыканта Леона Кемстача, получившего название «Дневник любви». Площадкой для события стал Flava Event Dom, организованный при поддержке VK Музыки. В числе гостей были известные личности, среди которых Игорь Крутой, Юлия Снигирь, Анна Пересильд и многие другие, сообщает PeopleTalk.

Карьерный путь Леона в музыке стартовал с написания композиции «Как быть», продюсером которой выступил Игорь Крутой. Этот первый опыт вдохновил его на создание полноценного альбома. «Создавал я альбом долго, это заняло у меня около восьми месяцев. Сначала написал первую песню, показал друзьям, они сказали, что все классно, надо выпускать. Я сразу думаю, что как-то одну песню не хочется выпускать, написал ещё три. И вот как-то так я и написал альбом», — рассказал Леон.

Альбом «Дневник любви» включает 12 треков, каждый из которых раскрывает разные этапы любви: от её зарождения до возможного завершения. Несмотря на название, ни одна из песен не посвящена девушкам. Леон признался, что стихи чаще посвящает своей маме, с которой у него очень доверительные отношения.

На премьере альбом был представлен в акустической версии, специально подготовленной для первого концерта. В числе гостей мероприятия были родные, друзья и коллеги Леона по сериалу «Слово пацана», пришедшие поддержать артиста в важный для него день.

Леон отметил, что работа над альбомом стала для него важным шагом. «Я попробовал себя в разных жанрах, как настоящий меломан, и вложил в него свою душу. Это не только эксперимент, но и возможность понять, в каком направлении двигаться дальше. Для меня творчество — это способ вдохновлять и объединять людей, будь то музыка, кино или участие в других проектах», — рассказал он.

К выходу альбома Леон и VK Музыка запустили бота с конкурсом, с помощью которого слушатели могли заполнить анкету о своих хобби и мечтах. Ответы помогли выбрать девушку для обложки альбома, а 20 участников с самыми необычными ответами получат возможность встретиться с артистом лично.