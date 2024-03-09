Чёрные глаза: Кто завоевал сердце главной звезды сериала "Слово пацана" Молодой актёр Рузиль Минекаев, ставший популярным после выхода сериала "Слово пацана", не может ответить на любовь многочисленных поклонниц. Дело в том, что он счастлив в браке. 8 марта, 21:35 Звезда "Слова пацана" Рузиль Минекаев с супругой Азизой Бекмановой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / am.aiz

Главной звездой нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал Рузиль Минекаев, который сыграл Маратика. 24-летнего актёра признали новым секс-символом и крашем. И неудивительно. Трогательная и драматичная история любви Маратика и Айгуль не оставила равнодушным никого. Но каково было разочарование поклонниц Рузиля, когда стало известно, что сердце актёра несвободно.

Минекаев в жизни очень скромный парень, который ведёт достаточно закрытый образ жизни и не любит говорить о семье, оберегая её таким образом от лишнего внимания. Рузиль женат на начинающей актрисе Азизе Бекмановой и совсем недавно впервые стал отцом. Расскажем подробнее о его реальной истории любви.

Знакомство с будущей женой

Бекманова старше мужа на год. После школы девушка, которая родилась в Башкирии, поступила в Казанское театральное училище.

Туда же пошёл учиться и Рузиль. В интервью журналу Hello Азиза рассказала, как познакомилась с Рузилем во время учёбы: "Знакомство произошло на линейке 1 сентября. Я его увидела, когда шла из одного корпуса, а он шёл навстречу. Он меня не заметил, а я подумала: какой красивый, забираю его себе! Это было как в фильмах, когда всё останавливается и нет ничего вокруг, кроме вас двоих. Я влюбилась".

Азиза Бекманова и Рузиль Минекаев в студенчестве. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / am.aiz

Сам актёр так описал начало их романа: "Наши отношения проходили разные стадии, как статус "ВКонтакте": "всё сложно", "в активном поиске", потом опять "влюблён". То расходились, то сходились".

Азиза училась на курс старше и раньше окончила театральное училище. После она решила перебраться в Москву, чтобы попасть в ГИТИС. Рузиль сначала остался в Казани, но впоследствии переехал вслед за любимой девушкой в столицу. Оба молодых актёра с первой попытки поступили в московский институт.

Мусульманская свадьба

Азиза и Рузиль — мусульмане, поэтому свадьбы у них не было, но по традиции они заключили никах (мусульманское бракосочетание).

Азиза Бекманова и Рузиль Минекаев на никахе. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / am.aiz

— Рузиль ещё задолго до беременности предложил мне выйти за него замуж. Родители тоже настаивали, хотели внуков. Но я была тогда полностью в работе, у меня такая движуха в жизни происходила… А потом мы стали жить вместе, и всё случилось, мы дали клятву перед Аллахом. Всё было довольно скромно — в деревне у родителей, — рассказывает Азиза.

На днях жена звезды сериала "Слово пацана" впервые опубликовала снимки с никаха. Оба актёра одеты в традиционные национальные костюмы. Уже после заключения брака пара стала родителями. Азиза подарила супругу сына, которого назвали Рэмиль.

Азиза практически всё своё время посвящает воспитанию ребёнка. Но и о карьере не забывает. В 2022 году она впервые появилась на экранах телевизоров благодаря съёмкам в сериалах "И снова здравствуйте!" и "Два холма". Сейчас она активно участвует в рекламных проектах и мечтает о большой роли.

Авторы Кира Громова