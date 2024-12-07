В 91 год умер продюсер «Полицейской академии» и «Синей птицы» Маслански
Кинопродюсер Пол Маслански. Обложка © Kinopoisk.ru
На 92-м году жизни умер продюсер кинофраншизы «Полицейская академия» и «Синей птицы» Пол Маслански. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Наиболее узнаваемой работой Маслански для отечественного кинозрителя, вероятнее всего, является серия комедийных фильмов «Полицейская академия», снятая в 80-90-х годах. Однако на счету продюсера есть и картина снятая совместно с советскими кинематографистами. В частности, он работал над советско-британско-итальянским фильмом «Красная палатка» и советско-американской киносказкой «Синяя птица».
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