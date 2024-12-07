«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 15:19

В 91 год умер продюсер «Полицейской академии» и «Синей птицы» Маслански

Кинопродюсер Пол Маслански. Обложка © Kinopoisk.ru

Кинопродюсер Пол Маслански. Обложка © Kinopoisk.ru

На 92-м году жизни умер продюсер кинофраншизы «Полицейская академия» и «Синей птицы» Пол Маслански. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Наиболее узнаваемой работой Маслански для отечественного кинозрителя, вероятнее всего, является серия комедийных фильмов «Полицейская академия», снятая в 80-90-х годах. Однако на счету продюсера есть и картина снятая совместно с советскими кинематографистами. В частности, он работал над советско-британско-итальянским фильмом «Красная палатка» и советско-американской киносказкой «Синяя птица».

Актриса Марсела Алькасар Родригес умерла после ритуала с ядом амазонской лягушки
Актриса Марсела Алькасар Родригес умерла после ритуала с ядом амазонской лягушки

Ранее Life.ru сообщал о скоропостижной смерти российского актёра театра и кино Дениса Казакова. Артист скончался в очень молодом возрасте — ему был всего 41 год. Телезрители могли запомнить его по роле в сериале «Девять жизней».

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Утраты
  • Кино и сериалы
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar