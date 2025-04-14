Учёные сделали неожиданное заявление после расшифровки ДНК Сталина

Фантастические сюжеты нередко обыгрывают идею клонирования выдающихся личностей — гениальных учёных, влиятельных политиков или талантливых художников. Современная наука пока далека от таких возможностей, но исследования ДНК известных фигур уже ведутся. Недавно учёные проанализировали генетический материал, связанный с Иосифом Сталиным, чтобы раскрыть тайну его происхождения, пишет портал «Русская семёрка».

Вопрос о корнях вождя давно будоражил умы. Родился он в грузинском Гори, и официально его отец считался грузином. Однако люди, знавшие Сталина лично, такие как Осип Мандельштам или Лев Троцкий, нередко упоминали его возможное осетинское происхождение. Разгадать эту загадку взялся профессор Анатолий Клёсов.

Поскольку прямой анализ ДНК Сталина был невозможен, материал взяли у его внука, режиссёра Александра Бурдонского. Исследование выявило, что предки вождя, скорее всего, происходили из Осетии. Клёсов обнаружил в геноме гаплогруппу G2a, типичную для Северной Осетии, где её носителями являются свыше 60% жителей. Среди грузин эта вариация встречается лишь у 20%, что делает осетинскую версию происхождения более вероятной.

Любопытно, что схожий генетический код нашли у Тирольского человека — мумии, обнаруженной в Альпах, жившего 5,5 тысяч лет назад. Это наводит на мысль, что предки Сталина могли быть связаны с древними кавказскими мигрантами, заселявшими Европу десятки тысяч лет назад. Клонировать вождя, конечно, никто не собирается, но его ДНК открыла новую страницу в истории человеческих миграций.