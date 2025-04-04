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4 апреля, 08:45

Правнук Сталина отказался посещать Парад Победы

РИА «Новости»: Правнук Сталина не приедет на парад в честь 80-летия Победы в ВОВ

Яков Джугашвили. Фото © YouTube / 8735678

Яков Джугашвили. Фото © YouTube / 8735678

Яков Джугашвили, правнук Иосифа Сталина, рассказал, что не планирует посещать парад в Москве, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости».

«Никаких планов на 9 мая у меня нет… Никуда я не пойду», — сказал он.

Джугашвили также отказался от участия в акции «Бессмертный полк».

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Ранее стало известно, что представители Израиля примут участие в Параде Победы в 2025 году. Власти страны заявили, что намерены придерживаться традиции празднования 9 Мая и участия в торжественном параде на Красной площади в Москве.

Ольга Сливченко
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