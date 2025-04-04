Правнук Сталина отказался посещать Парад Победы

Яков Джугашвили, правнук Иосифа Сталина, рассказал, что не планирует посещать парад в Москве, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости».

«Никаких планов на 9 мая у меня нет… Никуда я не пойду», — сказал он.

Джугашвили также отказался от участия в акции «Бессмертный полк».