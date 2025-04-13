Научный прорыв: Учёные с помощью ИИ научились предсказывать остановку сердца за 14 дней

Учёные из разных стран мира разработали новую систему, которая с помощью технологии искусственного интеллекта может предсказать внезапную остановку сердца за две недели до того, как это может случиться. Об этом открытии сообщает британский медицинский журнал The Lancet.

Для разработки этой системы исследователи проанализировали огромное количество электрокардиограмм (ЭКГ) – более 240 тысяч записей, собранных в шести странах. На основе этих данных была создана нейросеть, способная выявлять мельчайшие признаки надвигающихся сердечных проблем. Алгоритм отслеживает динамику электрической активности желудочков, обнаруживая даже самые незначительные отклонения от нормы.

Новая система, разработанная в Парижском центре кардиологических исследований, довольно точно (в 70% случаев) может предсказать реальную угрозу аритмии за две недели. Хорошая новость — ложных предупреждений система даёт очень мало, всего 0,1%. Медики неоднократно говорили о том, что одна из сложностей в диагностике сердца — это заранее увидеть риск внезапной остановки, что часто не под силу обычным методам.

Эта новая система может стать полезным инструментом, особенно для тех, у кого риск сердечных проблем уже довольно высок. Сейчас планируют проверить, как система работает на практике — в клинических условиях. Если всё пойдёт хорошо, разработчики хотят, чтобы такая технология появилась в больницах и даже в умных часах для личного пользования.