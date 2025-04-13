Учёные объяснили стремительное озеленение Великой Индийской пустыни

Пустыня Тар, разделяющая Индию и Пакистан, за последние 20 лет стала заметно зеленее – на 38%. Международная группа учёных из Индии и США связывает это уникальное явление с изменением климата и активной деятельностью человека в регионе. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Sustainability (CRS).

Пустыня Тар, занимающая около 200 тысяч квадратных километров, в основном находится в штате Раджстхан и соседних регионах. Это самая большая пустыня на Индийском субконтиненте. По мнению ученых, она образовалась из-за усиления муссонов и расширения земледелия.

Согласно данным спутниковых наблюдений, в период с 2001 по 2023 год количество осадков на данной территории значительно выросло (на 64%). В совокупности с активной деятельностью местного населения, его увеличением, а также активной ирригацией, это благоприятно сказалось на растительности.

«Нет другой пустыни в мире, где бы одновременно росли урбанизация, сельское хозяйство и уровень осадков», — отметил соавтор исследования Вимал Мишра из Индийского технологического института.

Учёные предупредили, что в будущем ситуация может измениться в худшую сторону, приведя к истощению грунтовых вод. В связи с этим возрастет частота наводнений. Прогнозы показывают, что к 2100 году озеленение может продолжиться, но его последствия для хрупкой экосистемы пустыни требуют продуманного управления.