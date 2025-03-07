В американской Долине Смерти возникло уникальное озеро
На территории засохшей североамериканской Долины Смерти исследователи нашли феноменальное «временное» озеро площадью в 50 километров. Оно наполнилось в результате штормов, пишет LiveScience.
Пустыня Долина Смерти находится на 86 метров ниже уровня моря. Обычно озёра высыхают там всего за несколько недель, однако данное стало исключением. Водоём уже разросся до размеров десять на пять километров. Максимальная глубина — один метр. Пока что это рекорд по сохранению полноводности в этой географической точке.
В феврале Life.ru рассказывал, что округ Лос-Анджелес в США, который не успел опомниться после масштабных пожаров, залило водой и засыпало оползнями из-за сильных ливней. В некоторых частях региона уровень воды поднялся до 120 сантиметров.
Life.ru / Kandinsky