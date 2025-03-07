В американской Долине Смерти возникло уникальное озеро

Пустыня Долина Смерти находится на 86 метров ниже уровня моря. Обычно озёра высыхают там всего за несколько недель, однако данное стало исключением. Водоём уже разросся до размеров десять на пять километров. Максимальная глубина — один метр. Пока что это рекорд по сохранению полноводности в этой географической точке.