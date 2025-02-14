На измученный смертоносными пожарами Лос-Анджелес обрушились оползни и наводнения
В Лос-Анджелесе наблюдаются оползни и наводнения после сильного ливня
Округ Лос-Анджелес в США, который не успел опомниться после масштабных пожаров, заливает водой и засыпает оползнями из-за сильных ливней. О новой напасти пишет газета New York Post.
«В некоторых частях округа Лос-Анджелес наблюдаются оползни и наводнения после сильного ливня — всего через месяц после того, как в регионе произошли смертоносные пожары», — сказано в материале.
В некоторых частях округа Лос-Анджелес уровень воды поднялся до 120 сантиметров. Ущерб от наводнений уже ощутили в центре города, а также в районах Малибу, долине Сан-Фернандо, долине Сан-Габриэль, Вестсайде, Альтадене, Восточном Лос-Анджелесе, Юго-Восточном Лос-Анджелесе, Уиттиере и части гор Сан-Габриэль.
По словам мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, жителям нужно быть готовыми, что вплоть до пятницы лить будет как из ведра. Также возможны оползни, наводнения и сильный ветер.
Напомним, что Калифорния в начале января оказалась охвачена мощными лестными пожарами. В регионе даже пришлось объявлять чрезвычайное положение. Тысячи людей потеряли свои дома. Причиной случившегося считают поджог, а несколько подозреваемых уже были задержаны. 20 января стихия вновь вцепилась языками пламени в Город Ангелов, а власти объявили эвакуацию.
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