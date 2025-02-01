В США необычным способом «отблагодарили» пожарных, которые тушили огонь в Калифорнии

Американским пожарным, которые в январе тушили леса в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, поступило необычное предложение. Власти США предложили сотрудникам уволиться по собственному желанию. Это подорвало боевой дух служащих, сообщает The Washington Post.

Так, пожарным предлагают выплатить компенсацию в случае увольнения по собственному желанию, а цель этого – побудить сотрудников подать в отставку до конца сентября. В противном случае они могут быть уволены в рамках массового сокращения численности федеральных служащих.