В США необычным способом «отблагодарили» пожарных, которые тушили огонь в Калифорнии
WP: Власти США предложили уволиться пожарным, которые тушили леса Лос-Анджелеса
Американским пожарным, которые в январе тушили леса в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, поступило необычное предложение. Власти США предложили сотрудникам уволиться по собственному желанию. Это подорвало боевой дух служащих, сообщает The Washington Post.
Так, пожарным предлагают выплатить компенсацию в случае увольнения по собственному желанию, а цель этого – побудить сотрудников подать в отставку до конца сентября. В противном случае они могут быть уволены в рамках массового сокращения численности федеральных служащих.
По данным издания, данное предложение вызвало замешательство и тревогу у многих. Но больше всего такая «благодарность» задела пожарных, которые ещё недавно рисковали собственными жизнями, чтобы остановить кошмар в Лос-Анджелесе.
Напомним, что 7 января в городе на юге штата Калифорния начался пожар. Именитые знаменитости и простые жители района Пасифик-Палисейдс были эвакуированы. Уже 9 января огонь полыхал на 10 тысяч гектаров. В регионе объявили режим ЧС. Предварительной причиной пожаров считают поджог — несколько подозреваемых задержали. Не исключено, что трагедию мог спровоцировать обрыв проводов на линии электропередачи.
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