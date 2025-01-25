В Бразилии миллионы человек остались без дома из-за мощного ливня
CNN: В Бразилии из-за наводнения 1,5 млн человек остались без дома, погибли 96
В Бразилии происходит настоящая катастрофа. В городе Сан-Паулу из-за мощного ливня затопило дороги и метрополитен. Есть пострадавшие и погибшие, сообщает CNN.
Последствия наводнения. Видео © Х / Orlando Silva / RedClimaticaMundial
Потоки воды затопили пути в метро и улицы — брошенные машины почти полностью ушли под воду. Сообщается, что в одном из торговых центров рухнул потолок.
По данным издания, в результате катастрофы уже погибли 96 человек, еще 1,5 миллиона остались без крыши над головой. 14 тысяч жителей находятся без электричества. Местные власти объявили чрезвычайное положение.
Ранее улицы священных городов Саудовской Аравии ушли под воду после ливней. Волны сметали автомобили с улиц, под водой также оказались дома и торговые здания. Чтобы спастись от стихии, местные жители бросали машины на дорогах и прятались в безопасных местах. Наводнения были вызваны проливными дождями, которые шли несколько дней в ряде районов государства.
Х / Orlando Silva