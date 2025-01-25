В Бразилии миллионы человек остались без дома из-за мощного ливня

В Бразилии происходит настоящая катастрофа. В городе Сан-Паулу из-за мощного ливня затопило дороги и метрополитен. Есть пострадавшие и погибшие, сообщает CNN.

Последствия наводнения. Видео © Х / Orlando Silva / RedClimaticaMundial

Потоки воды затопили пути в метро и улицы — брошенные машины почти полностью ушли под воду. Сообщается, что в одном из торговых центров рухнул потолок.

По данным издания, в результате катастрофы уже погибли 96 человек, еще 1,5 миллиона остались без крыши над головой. 14 тысяч жителей находятся без электричества. Местные власти объявили чрезвычайное положение.