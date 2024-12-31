Штормы и наводнения: Британия встретила Новый год в экстремальных условиях

Сильные дожди и ветер в Великобритании привели к отмене новогодних мероприятий, включая фейерверки, заплывы и гонки на самодельных лодках. Об этом сообщает британская газета «The Guardian».

Прогнозы показали, что погода может быть опасной, поэтому власти отменили праздники в Блэкпуле, Ньюкасле, на острове Уайт, в Бангоре и Рипоне. Например, в Саффолке фейерверки решили перенести на субботу. Совет Ньюкасла пояснил, что это было непростое решение, но безопасность людей важнее. Сильный ветер и проливной дождь делают проведение мероприятий рискованным.

Метеорологи предупредили о возможных наводнениях и закрыли часть дорог. На севере Шотландии и в Уэльсе действует предупреждение о ветре скоростью до 120 км/ч, а в некоторых районах возможен снег. Трасса A66 и несколько других дорог временно закрыты. Паромные рейсы на западе Шотландии приостановлены. Железнодорожное сообщение также работает с перебоями.

Организаторы фестиваля Хогманай в Эдинбурге отменили праздник, обычно собирающий десятки тысяч людей. Некоторые туристы, приехавшие ради шоу, остались разочарованы. Однако фейерверк на Темзе в Лондоне всё же состоится. Власти продолжают следить за ситуацией.