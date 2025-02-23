Огромная горная система в США начала проваливаться под землю

Геологи зафиксировали необычное явление в горной системе Сьерра-Невада в США, где значительная часть гор начинает уходить под землю. Это связано с активными тектоническими процессами в этом районе, где сталкиваются две крупные плиты земной коры — Тихоокеанская и Североамериканская, сообщает Live Science.

Специалист из Университета Колорадо в Боулдере Вера Шульте-Пелкум сравнила данный процесс с погружением корабля в воду. Одним из основополагающих факторов являются частые землетрясения. В качестве второго фактора она назвала огромное количество горных пород, который создают колоссальное давление на земную кору, проваливающуюся вглубь под собственным весом.

Также учёные выяснили, что в ходе данного процесса в горной системе Сьерра-Невада формируется уникальный рельеф: появляются глубокие ущелья, долины и горные хребты. Впоследствии это может привести к учащению землетрясений и вулканической активности.