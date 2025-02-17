В столице Индии Нью-Дели произошло землетрясение магнитудой 4,0

В Нью-Дели зафиксировано землетрясение с магнитудой 4,0. Согласно данным Национального сейсмологического центра Индии, сильный толчок зарегистрировали в 5:36 утра по местному времени (3:06 — по московскому)

Учёные сообщают, что эпицентр располагался на глубине пяти километров. На данный момент отсутствует информация о пострадавших или разрушениях.