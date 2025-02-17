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17 февраля, 02:20

В столице Индии Нью-Дели произошло землетрясение магнитудой 4,0

В Нью-Дели зафиксировано землетрясение с магнитудой 4,0. Согласно данным Национального сейсмологического центра Индии, сильный толчок зарегистрировали в 5:36 утра по местному времени (3:06 — по московскому)

Учёные сообщают, что эпицентр располагался на глубине пяти километров. На данный момент отсутствует информация о пострадавших или разрушениях.

На Алтае введён режим повышенной готовности из-за землетрясения
На Алтае введён режим повышенной готовности из-за землетрясения

Стоит отметить, что 17 февраля ещё два сильных землетрясения наблюдались на западе Ирана. Подземные толчки магнитудой 4,7 и 5,3 произошли с разницей в 7 минут в районе города Хусейния.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Лия Мурадьян
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