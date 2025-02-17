На западе Ирана зафиксировали два мощных землетрясения

В западной части Ирана зарегистрировали два землетрясения с магнитудами 4,7 и 5,3. Об этом информирует агентство Mehr.

Подземные толчки были зафиксированы вблизи города Хусейния, расположенного в провинции Хузестан. Оба землетрясения произошли с интервалом в семь минут.