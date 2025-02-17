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16 февраля, 23:54

На западе Ирана зафиксировали два мощных землетрясения

Два землетрясения магнитудой 4,7 и 5,3 зафиксировали на западе Ирана

В западной части Ирана зарегистрировали два землетрясения с магнитудами 4,7 и 5,3. Об этом информирует агентство Mehr.

Подземные толчки были зафиксированы вблизи города Хусейния, расположенного в провинции Хузестан. Оба землетрясения произошли с интервалом в семь минут.

Афтершоки от мощного землетрясения на Алтае накрыли пять регионов России и дошли до Казахстана
Афтершоки от мощного землетрясения на Алтае накрыли пять регионов России и дошли до Казахстана

Слабые колебания ощущались в приграничной провинции Керманшах, соседствующей с Ираком. На данный момент нет сообщений о пострадавших или разрушениях.

На прошедшей неделе подземные толчки фиксировали на Алтае, в Полтавской области Украины, а также в Техасе. Самое крупное землетрясение, магнитудой 6,4, произошло в Республике Алтай. Незадолго до этого на Аляске зафиксировали толчки магнитудой 5,8.

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Shutterstock / FOTODOM / menur

Лия Мурадьян
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