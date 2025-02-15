Афтершоки от мощного землетрясения на Алтае накрыли пять регионов России и дошли до Казахстана

В Республике Алтай из-за землетрясения повреждена школа в селе Купчегень в Онгудайском районе. Информации о пострадавших детях и работниках нет. По данным регионального МЧС в образовательном учреждении выявлены незначительные повреждения штукатурки.

«Предварительная интенсивность составила 4-5 балов, выявлены незначительные повреждения штукатурки в Средней общеобразовательной школе села Купчегень в Онгудайском районе», — говорится в сообщении.

Также в результате сейсмического события произошло кратковременное отключение электроэнергии в части села Кош-Агач. Населённые пункты Бельтир, Кош-Агач, Чаган Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит– Сортогой, Чаган Узун попали в 50-километровую зону. При этом землетрясение ощущалось по всей территории республики.

На территории региона уже начали обследование всех территорий. На данный момент в Республике в штатном режиме работают различные объекты социального назначения, а дороги для движения находятся в проезжем состоянии.

Толчки ощущались также жители Алтайского края, Новосибирской и Томской областей, Кузбасса и Республики Тыва. Подземная волна алтайского землетрясения дошла даже до Казахстана, его ощутили в Восточно-Казахстанской области.