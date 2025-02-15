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15 февраля, 07:53

Техас содрогнулся от крупного землетрясения вслед за Алтаем и Казахстаном

EMSC: В западном Техасе произошло землетрясение магнитудой 5,2

В западной части Техаса, США произошло землетрясение. Подземные толчки с магнитудой 5,2 были зафиксированы в 5.23 по местному времени (в 8.23 по московскому времени). Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения расположен на глубине 8 км в 168 километрах от города Одесса (штат Техас). Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски
Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,4 в Республике Алтай. Жители ближайших населённых пунктов жаловались на качающиеся люстры и ощутимые подземные толчки. Пострадало здание школы, а афтершоки дошли до пяти ближайших регионов и даже до Казахстана.

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Shutterstock / FOTODOM / SDubi

Ольга Сливченко
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