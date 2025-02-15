Техас содрогнулся от крупного землетрясения вслед за Алтаем и Казахстаном

В западной части Техаса, США произошло землетрясение. Подземные толчки с магнитудой 5,2 были зафиксированы в 5.23 по местному времени (в 8.23 по московскому времени). Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения расположен на глубине 8 км в 168 километрах от города Одесса (штат Техас). Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.