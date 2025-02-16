Второе за февраль землетрясение всколыхнуло Полтавщину на фоне воздушной тревоги

В Полтавской области Украины зафиксировано второе землетрясение за текущий февраль, сообщает украинский Главный центр спецконтроля. Первый раз подземные толчки ощущались между Полтавой и Решетиловкой, на этот раз — в близи села Браилки.

Эпицентр землетрясения находился на глубине в два километра, а магнитуда составила 3,1. Украинские эксперты назвали слабой силу толчков и оценили их как мало ощутимые. О разрушениях и пострадавших не сообщалось. Толчки ощущались во время действия воздушной тревоги.