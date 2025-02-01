В украинской Полтаве произошло землетрясение

Жители Полтавы, расположенной в центральной части Украины, ощутили подземные толчки. Об этом информирует телеканал «Общественное».

Позже главный центр специального контроля Украины подтвердил случившееся, указав, что подземные толчки были зафиксированы в 18:21 по местному времени, и магнитуда составила 3,8. Землетрясение произошло между Полтавой и Решетиловкой. Толчки были зафиксированы на глубине трёх километров.