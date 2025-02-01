В украинской Полтаве произошло землетрясение
В Полтавской области Украины зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8
Жители Полтавы, расположенной в центральной части Украины, ощутили подземные толчки. Об этом информирует телеканал «Общественное».
Позже главный центр специального контроля Украины подтвердил случившееся, указав, что подземные толчки были зафиксированы в 18:21 по местному времени, и магнитуда составила 3,8. Землетрясение произошло между Полтавой и Решетиловкой. Толчки были зафиксированы на глубине трёх километров.
Ранее «голландский Нострадамус» предрёк человечеству жуткие катаклизмы и мегаземлетрясения в 8,5 балла. Учёный SSGEOS из Нидерландов Фрэнк Хубербитс, сумевший спрогнозировать масштабное землетрясение в Сирии и Турции в 2023 году, вернулся с новым прогнозом. По его словам, уже в ближайшие дни планета может содрогнуться от новых сильных поземных толчков.
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