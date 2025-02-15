На Алтае введён режим повышенной готовности из-за землетрясения

В Республике Алтай вводится режим повышенной готовности в связи с произошедшим землетрясением. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Турчак.

«В Кош-Агачском и Улаганском районах сегодня отменены занятия в школах и массовые мероприятия. В четырёх сёлах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением. Проведём здесь обследования скважин и при необходимости организуем доставку питьевой воды для людей», — написал губернатор.

Власти проводят обследование всех социально значимых объектов и Горно-Алтайска. В некоторых регионах зафиксировали незначительный ущерб зданиям, однако обрушением то не чревато.

«До конца дня муниципалитеты должны завершить осмотр объектов и предоставить полную информацию в оперативный штаб. При необходимости дополнительных обследований Минстрой Республики готов направить своих специалистов», — заключил Турчак.