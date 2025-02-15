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Регион
15 февраля, 08:36

На Алтае введён режим повышенной готовности из-за землетрясения

В Республике Алтай вводится режим повышенной готовности в связи с произошедшим землетрясением. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Турчак.

«В Кош-Агачском и Улаганском районах сегодня отменены занятия в школах и массовые мероприятия. В четырёх сёлах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением. Проведём здесь обследования скважин и при необходимости организуем доставку питьевой воды для людей», — написал губернатор.

Власти проводят обследование всех социально значимых объектов и Горно-Алтайска. В некоторых регионах зафиксировали незначительный ущерб зданиям, однако обрушением то не чревато.

«До конца дня муниципалитеты должны завершить осмотр объектов и предоставить полную информацию в оперативный штаб. При необходимости дополнительных обследований Минстрой Республики готов направить своих специалистов», — заключил Турчак.

Техас содрогнулся от крупного землетрясения вслед за Алтаем и Казахстаном
Техас содрогнулся от крупного землетрясения вслед за Алтаем и Казахстаном

Ранее Life.ru рассказывал, что в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр специалисты зафиксировали в 04:48 мск в 27 километрах к юго-западу от села Кош-Агач, где проживает около восьми тысяч человек. Афтершоки дошли до пяти ближайших регионов и даже до Казахстана.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / maradon 333

Владимир Озеров
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