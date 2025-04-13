«Это ставит под сомнение прошлые теории»: Археологи нашли в Ливии две мумии и зашли в тупик

Немецкие археологи совершили важное открытие на территории современной Ливии. Им удалось найти две мумии, возраст которых составлял более 7-8 тысяч лет. Выяснилось, что останки принадлежат неизвестной группе древних людей, существовавших в период Зелёной Сахары. Эта изолированная группа обладала уникальным генетическим профилем, который значительно отличался от того, что учёные ожидали увидеть у древних популяций, перемещавшихся по Африке. Об этом сообщает Daily Mail.

Это открытие заставило учёных предположить, что древние люди в этом регионе больше взаимодействовали с другими племенами, прибывшими из южной Африки и Ближнего Востока. Анализ показал, что в ДНК мумий содержалось значительно меньше неандертальской ДНК по сравнению с древними людьми, жившими за пределами Африки в тот же период, что ставит под сомнение существующие представления о взаимодействиях между культурами в древнем мире.

«Наше исследование ставит под сомнение предыдущие предположения об истории населения Северной Африки и подчёркивает существование глубоко укоренившейся и долгое время изолированной генетической линии», — заявила автор исследования Нада Салем из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка.

Установлено, что мумии принадлежали двум женщинам, похороненным в скальном укрытии Такаркори на юго-западе Ливии. В отличие от современных африканских, ближневосточных и европейских популяций, эти женщины имели генетическую связь с группой собирателей, живших 15 000 лет назад.