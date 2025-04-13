Мистика или болезнь. От чего внезапно умирали участники вскрытия гробницы Тутанхамона Для загадочной череды смертей египтологов и просто любителей древностей предлагаются естественные объяснения, но окончательных доказательств их верности нет. 12 апреля, 21:27 Предложены естественные объяснения «мистических смертей» после вскрытия гробницы Тутанхамона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoframe123

Пожалуй, самыми вопиющими в смысле скоропостижности можно назвать две смерти: «спонсора» вскрытия гробницы Тутанхамона, британского коллекционера лорда Карнавона, и американского финансиста Джорджа Гоулда, который тоже побывал в «проклятом» месте.

Вход в гробницу обнаружили в начале ноября 1922 года, а саму погребальную камеру с мумией легендарного фараона вскрыли 16 февраля 1923 года. Лорда Карнавона не стало уже 5 апреля того же года, Гоулд скончался 16 мая. В обоих случаях в качестве причин смерти указывается скоротечная пневмония. По поводу лорда сообщалось также о заражении крови.

Что касается главы экспедиции, египтолога Говарда Картера, то он умер в 1939 году в возрасте 64 лет, в свидетельстве о смерти упоминается поражение лимфатических узлов.

Говард Картер и местный рабочий над саркофагом Тутанхамона. Фото © Wikipedia

В общей сложности в списке «проклятых фараоном» числятся более двадцати человек. Это либо участники экспедиции, либо их родственники. Когда эта история привлекла всеобщее внимание, вспомнили и египтологов, которые умерли задолго до знаменитого проникновения людей XX столетия в священное место. К примеру, прославленный своей расшифровкой древнеегипетской письменности французский исследователь Жан-Франсуа Шампольон умер ещё в 1832 году, но, поскольку, он бывал в Долине Царей, его внезапную смерть в возрасте 41 года тоже сочли подозрительной. Предполагают, что его сразила инфекция.

В жертвы «проклятия» записали и итальянского учёного Джованни Баттисту Бельцони, который ещё в 1817 году нашёл могилу фараона Сети I (правил через несколько десятилетий после Тутанхамона). Умер исследователь в 1842 году на седьмом десятке. Есть версия, что у него была дизентерия.

По сей день продолжаются споры о том, насколько правомерно считать «причастным» к этому делу того или иного умершего при необычных обстоятельствах. В основном это смерти от болезней, поэтому учёные пытаются найти им естественные, медицинские объяснения.

Лорд Карнавон (слева), его дочь Эвелин и Говард Картер на месте раскопок гробницы Тутанхамона. Фото © Wikipedia / Harry Burton

В 2024 году свою версию представил исследователь по имени Росс Феллоуз. Правда, к сожалению, в открытых источниках не удаётся обнаружить его принадлежность к какой-либо научной организации. Тем не менее в издании Journal of Scientific Exploration опубликована его статья, в которой он проследил судьбы египтологов за период с 1800-го по 2000 год.

Автор насчитал 17 случаев рака, 19 смертей от инфаркта или инсульта, а также 55 случаев кровоизлияний, инфекций, отравлений и прочих «необъяснимых» проблем со здоровьем. Он подчёркивает, что, в любом случае, с изучающими Древний Египет всё это случается гораздо чаще, чем в среднем со всеми людьми. И учёный высказал мнение, что это может быть связано с радиацией.

Он находит в исторических источниках намёки на то, что древние погребальные комплексы использовали как хранилища радиоактивных отходов. Например, в древнеегипетских погребальных текстах фигурирует загадочный «жёлтый пирог», и Феллоуз подозревает, что это кодовое название урановой руды.

Вход в гробницу Тутанхамона. Фото © Wikipedia / Harry Burton

Но главный аргумент — находка в погребальном комплексе Серапеум: там выявлено «зашкаливающее» количество радона — радиоактивного газа, который образуется при распаде урана. По опубликованным данным, концентрация этого вещества там достигает 4–5 тысяч беккерелей на кубический метр. Для сравнения, по стандартам ВОЗ уже 100 беккерелей на кубический метр считаются потенциально опасными. Впрочем, стоит напомнить, что гробница Тутанхамона находится не в Серапеуме.

Есть и ещё одна медицинская версия «проклятия фараонов» — инфекция под названием аспергиллёз. Её вызывает грибок Aspergillus, который поражает лёгкие и вообще дыхательную систему. В пользу этой гипотезы говорит то, что такой грибок в числе прочего обнаружен в мумии фараона Рамзеса II, которого тоже хоронили в Долине Царей. Отмечается и то, что в гробнице Тутанхамона — прекрасные условия для этого организма. Кроме того, споры Aspergillus могут годами жить в человеческом теле, никак себя не проявляя вообще, а потом внезапно активизироваться.

Поражённое аспергиллёзом лёгкое под микроскопом. Фото © Wikipedia / KGH

Сторонники этой гипотезы также обратили внимание, что лорд Карнавон много лет страдал от постоянных проблем с лёгкими, а его болезнь после посещения гробницы выражалась в том числе воспалением носа и болью в глазах, а это больше похоже на грибковую инфекцию, чем на бактериальную.

Наконец, косвенной «уликой» считают ещё один интересный факт: после вскрытия гробницы польского короля Казимира IV в 1970 году 10 из 12 участников этой экспедиции умерли именно от грибковых инфекций.

Тем не менее справедливости ради надо сказать, что на сегодняшний день Aspergillus в гробнице Тутанхамона не выявлен. Меж тем сторонники мистической версии по-прежнему считают жутковатыми некоторые совпадения. Скажем, египетский принц Али Камель Фахми Бей присутствовал при открытии гробницы в феврале 1923 года, а в июле его застрелила его собственная жена. Брат лорда Карнавона умер в сентябре от заражения крови после стоматологической процедуры. Ещё один, сводный брат скончался в 1929-м, предположительно, от воспаления лёгких на фоне малярии. Британский рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас Рид обследовал мумию «мальчика-царя», а в январе 1924 года умер после операции на брюшной полости.

Более того, убеждённые в существовании «проклятия» считают, что оно продолжало работать и через полвека после «кощунства»: в 1971 году глава Египетской службы древностей Мохамед Хосни подписал контракт на проведение в США и других странах передвижной выставки «Сокровища Тутанхамона» и вскоре трагически погиб в автокатастрофе.

Авторы Александр Бочаров