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5 мая, 12:55

В Вологодской области открыли второй памятник Иосифу Сталину

Второй памятник Иосифу Сталину в Вологодской области. Обложка © КПРФ

Второй памятник Иосифу Сталину в Вологодской области. Обложка © КПРФ

В Вологодской области появился второй памятник вождю СССР Иосифу Сталину. Новый постамент разместили в посёлке Кадуй, приурочив это событие к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Бюст установили рядом с краеведческим музеем, по соседству с памятником Владимиру Ленину, сообщила пресс-служба Вологодского обкома КПРФ.

В торжественной церемонии открытия приняли участие депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Вологодской области, члены КПРФ из Кадуя, Вологды и других городов, ветераны, представители местной администрации и местные жители, неравнодушные к истории.

«Для нас имя Сталина навсегда связано с Победой в Великой Отечественной войне. С индустриализацией, благодаря которой Вологодская область из периферийной губернии превратилась в один из мощных промышленных узлов страны», — заявил первый секретарь Комитета Вологодского областного отделения КПРФ Александр Морозов.

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Напомним, что первый памятник Иосифу Сталину в Вологде установили ещё в декабре 2024 года. Его разместили на территории дома-музея «Вологодская ссылка». Именно там лидер жил в период с декабря 1911 года по февраль 1912-го.

Наталья Афонина
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