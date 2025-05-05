В Вологодской области открыли второй памятник Иосифу Сталину

В Вологодской области появился второй памятник вождю СССР Иосифу Сталину. Новый постамент разместили в посёлке Кадуй, приурочив это событие к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Бюст установили рядом с краеведческим музеем, по соседству с памятником Владимиру Ленину, сообщила пресс-служба Вологодского обкома КПРФ.

В торжественной церемонии открытия приняли участие депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Вологодской области, члены КПРФ из Кадуя, Вологды и других городов, ветераны, представители местной администрации и местные жители, неравнодушные к истории.

«Для нас имя Сталина навсегда связано с Победой в Великой Отечественной войне. С индустриализацией, благодаря которой Вологодская область из периферийной губернии превратилась в один из мощных промышленных узлов страны», — заявил первый секретарь Комитета Вологодского областного отделения КПРФ Александр Морозов.