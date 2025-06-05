Путин призвал россиян использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы»
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российский лидер Владимир Путин заявил, что в публичном пространстве нашей страны следует использовать исторический алфавит — кириллицу, а не беспорядочное смешение латинских букв и иных знаков, которое президент назвал «кашей из латиницы». Об этом глава государства заявил во время заседания Совета, посвящённого вопросам поддержки русского языка и языков народов страны.
«В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит — кириллицу, а не кашу из латиницы и других символов. Наши писатели и классики ещё в XIX веке иронизировали над таким подражательством», — отметил в своей речи Путин.
Также президент заявил о необходимости бороться с неуместными и «вульгарными» иностранными словами, которые искажают русскую речь.
«Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а, напротив, засоряют, коверкают наш язык», — высказал своё мнение российский лидер.
В связи с этим Путин напомнил, что у многих иностранных слов есть аналоги в русском языке.
Напомним, что в преддверии ежегодного Дня русского языка, приходящегося на 6 июня, президент РФ Владимир Путин провёл заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки языка. Главной темой повестки стало всестороннее содействие развитию русского языка и сохранение лингвистического богатства народов России. В рамках заседания глава государства предложил учредить День языков народов России.