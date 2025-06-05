Путин призвал россиян использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы»

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в публичном пространстве нашей страны следует использовать исторический алфавит — кириллицу, а не беспорядочное смешение латинских букв и иных знаков, которое президент назвал «кашей из латиницы». Об этом глава государства заявил во время заседания Совета, посвящённого вопросам поддержки русского языка и языков народов страны.

«В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит — кириллицу, а не кашу из латиницы и других символов. Наши писатели и классики ещё в XIX веке иронизировали над таким подражательством», — отметил в своей речи Путин.

Также президент заявил о необходимости бороться с неуместными и «вульгарными» иностранными словами, которые искажают русскую речь.

«Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а, напротив, засоряют, коверкают наш язык», — высказал своё мнение российский лидер.