Путин подчеркнул роль языка в гражданской идентичности россиян и единстве страны

Накануне Дня русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня, президент России Владимир Путин подчеркнул значимость языка для объединения народа и сохранения культурного наследия страны. По словам главы государства, он стал основой для формирования уникальных традиций, обычаев и ценностей, которые передаются из поколения в поколение.

«Русский язык — один из самых образных, богатых и выразительных языков мира, который объединяет многонациональный народ России, отражает наши духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность. <...> Поздравляю с наступающим праздником вас и всех наших филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка, литературы. », — заявил Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Праздник русского языка традиционно отмечается в День рождения Александра Пушкина. Этот праздник стал символом не только литературного наследия, но и единства многонационального народа. Он отражает духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность народа, что делает его важным инструментом для укрепления гражданской идентичности.