Путин проводит заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки языка

«Поздравляю с наступающим праздником вас и всех наших филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка и литературы, всех, кто любит, ценит и бережёт родное слово, гордится тем, что мыслит, говорит на одном из самых образных, богатых и выразительных языков мира – языке, который объединяет многонациональный народ России, отражает наши духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность», — заявил Путин.