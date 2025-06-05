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Регион
5 июня, 12:31

Путин проводит заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки языка

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Накануне Дня русского языка, который традиционно отмечается 6 июня, президент России Владимир Путин провёл заседание Совета, посвящённое вопросам поддержки русского языка и языков народов страны.

Путин проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Видео © Telegram / Кремль

Мероприятие прошло в формате видеоконференции. В начале встречи глава государства поздравил всех участников с предстоящим праздником.

«Поздравляю с наступающим праздником вас и всех наших филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка и литературы, всех, кто любит, ценит и бережёт родное слово, гордится тем, что мыслит, говорит на одном из самых образных, богатых и выразительных языков мира – языке, который объединяет многонациональный народ России, отражает наши духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность», — заявил Путин.

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Ранее Путин в приветственном послании участникам XI Книжного фестиваля «Красная площадь» отметил особое значение темы героизма российских воинов в отечественной литературе. Глава государства напомнил, что на пару дней главная площадь превратится в книжное сердце страны, ведь фестиваль уже стал важнейшим литературным событием.

Оксана Попова
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