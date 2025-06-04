Путин назвал тему героизма российских воинов константой отечественной культуры
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин в приветственном послании участникам XI Книжного фестиваля «Красная площадь» отметил особое значение темы героизма российских воинов в отечественной литературе. Глава государства напомнил, что на пару дней главная площадь превратиться в книжное сердце страны, ведь фестиваль уже стал важнейшим литературным событием.
Российский лидер подчеркнул, что в этом году мероприятие приурочено к 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Путин назвал тему воинского подвига одной из ключевых в национальной культуре, отметив важность произведений военной прозы и поэзии, которые сохраняют память о героях Великой Отечественной войны.
«Лучшие образцы военной прозы и поэзии, наполненные силой, правдой, искренними, неподдельными чувствами, являются нашим подлинным национальным достоянием, служат сбережению памяти о тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал родную землю, вдохновляют бойцов и командиров, которые сегодня сражаются за будущее России», — добавил российский лидер.
Ранее Путин заявлял, что важной задачей сегодняшнего дня в России является как раз сохранение культурного наследия народа, его духовных ценностей и просветительских традиций. Об этом российский лидер заговорил во время вручения высших государственных наград. Президент также поблагодарил представителей ключевых отраслей страны — промышленности, здравоохранения, образования и культуры.