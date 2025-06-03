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3 июня, 13:02

Путин наградил медалью «За спасение погибавших» 2 работников белгородской скорой

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За спасение погибавших» двух сотрудников скорой помощи из Белгородской области. Александр Лугарь и фельдшер Анна Рябова удостоены награды за проявленные смелость и решительность при оказании помощи в экстремальных условиях. Указ размещён на портале официального публикования правовых актов.

Александр Лугарь работает водителем на Головчинском посту скорой помощи, а Анна Рябова — фельдшер Борисовской подстанции скорой помощи. Оба представляют областное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области».

Путин поручил наградить ряд муниципальных деятелей Курской области
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Ранее Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно иерею Анатолию Савченко. Священник погиб от ран, полученных под украинским обстрелом в зоне СВО при исполнении пастырского долга.

Юрий Лысенко
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