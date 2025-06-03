Путин наградил медалью «За спасение погибавших» 2 работников белгородской скорой
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За спасение погибавших» двух сотрудников скорой помощи из Белгородской области. Александр Лугарь и фельдшер Анна Рябова удостоены награды за проявленные смелость и решительность при оказании помощи в экстремальных условиях. Указ размещён на портале официального публикования правовых актов.
Александр Лугарь работает водителем на Головчинском посту скорой помощи, а Анна Рябова — фельдшер Борисовской подстанции скорой помощи. Оба представляют областное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области».