Путин наградил медалью «За спасение погибавших» 2 работников белгородской скорой

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За спасение погибавших» двух сотрудников скорой помощи из Белгородской области. Александр Лугарь и фельдшер Анна Рябова удостоены награды за проявленные смелость и решительность при оказании помощи в экстремальных условиях. Указ размещён на портале официального публикования правовых актов.