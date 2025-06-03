Путин присвоил звание Героя России иерею Савченко, погибшему на СВО
Иерей Антоний Савченко. Обложка © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата
Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России священнику Анатолию Савченко, который погиб в зоне СВО при исполнении пастырских обязанностей. Соответствующий указ появился на портале опубликования правовых актов.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Савченко Антону Олеговичу — помощнику командира по работе с верующими военнослужащими 2-й отдельной бригады специального назначения Ленинградского военного округа (посмертно)», — говорится в документе.
Напомним, псковский иерей Антоний Савченко умер от ран, полученных от обстрела ВСУ в зоне СВО, где он выполнял обязанности штатного военного священника. Его посмертно наградили орденом святого благоверного князя Дмитрия Донского I степени — соответствующее решение принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Позже псковская епархия опубликовала последнее видеобращение священника сделанное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.