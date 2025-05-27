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27 мая, 07:34

Росомаха есть у нас дома: 18-летний боец получил Героя России после 3-х месяцев в окружении врага

Бойца из Бурятии с позывным Росомаха представили к званию Героя России

Боец из Бурятии с позывным Росомаха. Обложка © Telegram/Правительство Бурятии

Боец из Бурятии с позывным Росомаха. Обложка © Telegram/Правительство Бурятии

18-летний боец из Бурятии с позывным Росомаха представлен к званию Героя России. Солдат провёл более 3 месяцев в одиночку во вражеском окружении в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Росомаха оказался в тылу противника в конце ноября 2024 года, когда выполнял боевое задание. Боец не смог прорваться к своему подразделению, но продолжал координировать удары по ВСУ, вызывая огонь на себя. Благодаря его действиям штурмовики смогли продвинуться вперёд. К своим добраться Росомаха смог только в марте 2025 года.

«С командиром разговаривали, говорит: «Есть у нас там парень, выполняет задачи, нет возможности выйти к своим, но он не сдаётся». Всего 18 лет, но духу очень много, парень отличный, делает вещи как супергерой современности. Его поступок – это поступок не мальчика, а мужа», — рассказывает про сослуживца боец с позывным Закат.

Росомаха представлен к званию Героя России. Сейчас он снова на передовой, а после завершения СВО планирует продолжить службу в Вооружённых силах РФ.

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А ранее президент РФ Владимир Путин вручил звезду Героя России первой женщине за подвиг на СВО. Звание присвоено ефрейтору Людмиле Болилой, которая была ранена при спасении бойца СВО.

Александра Вишнякова
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