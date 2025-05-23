«Неделя из памяти стёрлась»: Герой России рассказал, как выжил после удара дрона на СВО

Герой России Олег Пивоваров в ходе СВО получил тяжёлое ранение, в результате которого впал в кому. Борьба за жизнь растянулась на бесконечную неделю. Родственники не отходили от бойца ни на шаг. И он выжил всем врагам назло!

В интервью NEWS.ru военный рассказал, что на фронте в его машину влетел вражеский дрон-камикадзе. Осколок боеприпаса попал в шею, повредив верхний отдел позвоночника. Пострадавшего бойца ВС РФ сослуживцы вытащили из машины и оперативно доставили в госпиталь. Пивоваров отметил, что находился в коме целую неделю и ничего не помнит.

«Сохранилось только, как сажусь в «буханку», мгновение — и уже лежу под аппаратами со множеством трубок, неделя из памяти стёрлась», — подчеркнул Герой России.

Пока офицер лежал в госпитале, его девушка Александра несла круглосуточное дежурство под окнами медучреждения. Когда врачи разрешили ей зайти в палату, Пивоваров, по собственному признанию, испытал самые счастливые эмоции на свете. Впоследствии они поженились. Кроме того, бойца навещали мама и поддерживали сослуживцы.