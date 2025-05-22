Приняла огонь на себя: Путин лично вручил звезду Героя России первой женщине за подвиг на СВО

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Людмиле Болилой, которая была ранена при спасении бойца СВО. Она стала первой женщиной, удостоенной такого знака отличия за проявленный героизм в ходе спецоперации на Украине.

Награждение. Видео © Life.ru

Болилая служила боевым медиком в мотострелковом подразделении и закрыла раненого солдата своим телом от шквала осколков, благодаря чему тот остался жив. Сама Людмила была тяжело ранена, но её успели доставить в полевой госпиталь.

В мирной жизни Людмила Болилая трудится в системе скорой медицинской помощи Подмосковья, ежедневно спасая жизни. Теперь её имя навсегда вписано в историю России как символ исключительного мужества и самопожертвования.