Приняла огонь на себя: Путин лично вручил звезду Героя России первой женщине за подвиг на СВО
Путин вручил звезду Героя России закрывшей собой бойца медсестре Болилой
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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Людмиле Болилой, которая была ранена при спасении бойца СВО. Она стала первой женщиной, удостоенной такого знака отличия за проявленный героизм в ходе спецоперации на Украине.
Награждение. Видео © Life.ru
Болилая служила боевым медиком в мотострелковом подразделении и закрыла раненого солдата своим телом от шквала осколков, благодаря чему тот остался жив. Сама Людмила была тяжело ранена, но её успели доставить в полевой госпиталь.
В мирной жизни Людмила Болилая трудится в системе скорой медицинской помощи Подмосковья, ежедневно спасая жизни. Теперь её имя навсегда вписано в историю России как символ исключительного мужества и самопожертвования.
Напомним, что в том бою украинские военнослужащие «поливали» поле кассетными боеприпасами. Ефрейтор Людмила Болилая тогда выбежала из укрытия после обстрела и начала искать раненых. Когда она помогала одному из них, ВСУ возобновили удары, но она не растерялась и приняла огонь на себя, тем самым сохранив жизнь солдату.