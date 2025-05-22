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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
22 мая, 13:03

Приняла огонь на себя: Путин лично вручил звезду Героя России первой женщине за подвиг на СВО

Путин вручил звезду Героя России закрывшей собой бойца медсестре Болилой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Людмиле Болилой, которая была ранена при спасении бойца СВО. Она стала первой женщиной, удостоенной такого знака отличия за проявленный героизм в ходе спецоперации на Украине.

Награждение. Видео © Life.ru

Болилая служила боевым медиком в мотострелковом подразделении и закрыла раненого солдата своим телом от шквала осколков, благодаря чему тот остался жив. Сама Людмила была тяжело ранена, но её успели доставить в полевой госпиталь.

В мирной жизни Людмила Болилая трудится в системе скорой медицинской помощи Подмосковья, ежедневно спасая жизни. Теперь её имя навсегда вписано в историю России как символ исключительного мужества и самопожертвования.

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Путин вручил звёзды Героев РФ военному медику и главврачу херсонской больницы

Напомним, что в том бою украинские военнослужащие «поливали» поле кассетными боеприпасами. Ефрейтор Людмила Болилая тогда выбежала из укрытия после обстрела и начала искать раненых. Когда она помогала одному из них, ВСУ возобновили удары, но она не растерялась и приняла огонь на себя, тем самым сохранив жизнь солдату.

Владимир Озеров
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