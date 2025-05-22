Путин вручил звёзды Героев РФ военному медику и главврачу херсонской больницы

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил золотыми звёздами Героев России ефрейтора Людмилу Болилую и главного врача Алёшковской центральной районной больницы в Херсонской области Владимира Харлана. Церемония состоялась в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.

Медсестра Людмила Болилая продолжала оказывать помощь раненым солдатам, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Она защитила тяжелораненого военнослужащего, приняв на себя все осколки и поражающие элементы. Благодаря её действиям, жизнь солдата была спасена, но сама она получила серьёзные ранения.

Владимир Харлан, несмотря на атаки ВСУ, продолжал управлять больницей. На него была организована настоящая охота со стороны украинских военных. В сентябре 2024 года его автомобиль подвергся атаке беспилотника, в результате чего погибла его жена. В декабре того же года украинские силы атаковали больницу. Харлан был тяжело ранен, а его заместитель погиб.

Золотые звёзды Героев России были вручены космонавтам Константину Борисову, Александру Гребенкину и Николаю Чубу. Вместе с этим им присвоено почётное звание лётчиков-космонавтов РФ. В разные периоды 2023–2024 годов они совершали полёты на орбиту в качестве космонавтов-испытателей. Кроме того, Николай Чуб совершил два выхода в открытый космос, общая продолжительность которых превышает 12 часов.

Кроме того, Путин вручил золотую звезду Героя Труда депутату Государственной думы Николаю Харитонову. Представитель КПРФ и дважды оппонент Путина на президентских выборах был удостоен этой награды ещё в 2023 году «за особые трудовые заслуги перед государством и народом». Однако само вручение в торжественной обстановке состоялось только сейчас.