Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 11:42

Путин начал вручение высших государственных наград в Кремле

В Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля началась церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Выдающиеся граждане страны получат их из рук президента РФ Владимира Путина.

Церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Традиция чествовать выдающихся граждан – это свидетельство общественного признания вашего таланта, трудовых, творческих свершений. Гордость и благодарность вызывают и ратные подвиги во имя свободы, независимости и будущего России», — сказал глава государства.

Сегодня в Екатерининском зале собрались военные, лётчики-космонавты, представители различных общественных и религиозных организаций, а также государственные деятели, музыканты, журналисты и работники сферы здравоохранения.

Путин поручил наградить ряд муниципальных деятелей Курской области
Путин поручил наградить ряд муниципальных деятелей Курской области

Ранее Life.ru рассказал, что российская певица Татьяна Буланова была награждена президентом Владимиром Путиным медалью «За труды в культуре и искусстве». Награда была присуждена за существенный вклад в развитие российской культуры и многолетнюю творческую деятельность. Помимо этого, певица носит звание «Заслуженного артиста Российской Федерации» с 2004 года.

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar