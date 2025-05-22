Путин начал вручение высших государственных наград в Кремле

В Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля началась церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Выдающиеся граждане страны получат их из рук президента РФ Владимира Путина.

Церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Традиция чествовать выдающихся граждан – это свидетельство общественного признания вашего таланта, трудовых, творческих свершений. Гордость и благодарность вызывают и ратные подвиги во имя свободы, независимости и будущего России», — сказал глава государства.

Сегодня в Екатерининском зале собрались военные, лётчики-космонавты, представители различных общественных и религиозных организаций, а также государственные деятели, музыканты, журналисты и работники сферы здравоохранения.